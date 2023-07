Visite « Au temps des forges » Chemin d’Abesse Saint-Paul-lès-Dax, 22 juillet 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Laissez-vous guider sur les traces de l’ancienne activité sidérurgique d’Abesse. Des hauts-fourneaux au château, en passant par l’étang et les habitations ouvrières..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Chemin d’Abesse RDV Etang d’Abesse

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow in the footsteps of the former Abesse ironworks. From the blast furnaces to the castle, via the pond and the workers’ dwellings.

Siga los pasos de la antigua fábrica de hierro de Abesse. Desde los altos hornos hasta el castillo, pasando por el estanque y las viviendas de los trabajadores.

Lassen Sie sich auf den Spuren der ehemaligen Stahlindustrie von Abesse führen. Von den Hochöfen über den Teich und die Arbeiterwohnungen bis hin zum Schloss.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Grand Dax