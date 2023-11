Volailles et biodiversité Chemin Croix des Cocons La Calmette Catégories d’Évènement: Gard

La Calmette Volailles et biodiversité Chemin Croix des Cocons La Calmette, 25 novembre 2023, La Calmette. La Calmette,Gard 1ère exposition nationale – venez rencontrer le vivant et l’aviculture de sélection.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. EUR.

Chemin Croix des Cocons Halles aux sports

La Calmette 30190 Gard Occitanie



1st national show – come and meet live and bred poultry 1ª exposición nacional – ven a conocer el mundo vivo y la avicultura 1. nationale Ausstellung – treffen Sie die Lebend- und Zuchtgeflügelzucht

