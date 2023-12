9ème marché de créateurs Chemin ces Ecoles Clermont, 13 octobre 2024 10:00, Clermont.

Clermont,Landes

9ème édition du marché de créateurs

Une quarantaine d’artisans et de créateurs d’art exposent leurs œuvres et leur savoir faire..

2024-10-13 fin : 2024-10-13 18:00:00. EUR.

Chemin ces Ecoles Salle polyvalente

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



9th Designers’ Market

Some forty artisans and creators display their work and know-how.

9º Mercado de diseñadores

Alrededor de cuarenta artesanos y artistas expondrán sus obras y conocimientos.

9. Ausgabe des Designermarktes

Rund 40 Kunsthandwerker und Kunstschaffende stellen ihre Werke und ihr Können aus.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Terres de Chalosse