« En Voix les Tapas » Chemin ces Ecoles Clermont, 22 juin 2024 19:30, Clermont.

Clermont,Landes

La chorale « Cante par la » de Clermont animera cette soirée avec la participation d’un autre groupe.

Restauration sur place tapas.

2024-06-22 19:30 - 23:00:00

Chemin ces Ecoles Salle Cocoynacq

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Cante par la » choir from Clermont will enliven the evening with the participation of another group.

On-site tapas

El coro « Cante par la » de Clermont amenizará la velada con la participación de otro grupo.

Tapas disponibles in situ

Der Chor « Cante par la » aus Clermont wird diesen Abend mit der Beteiligung einer weiteren Gruppe gestalten.

Verpflegung vor Ort Tapas

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Terres de Chalosse