Théâtre Chemin ces Ecoles Clermont, 3 mai 2024 20:30, Clermont.

Clermont,Landes

La troupe de Clermont « Les 100 Complexes » présenteront leur nouvelle pièce « Parfum et suspicion »

Révélations, suspense et rebondissements rythment cette comédie jubilatoire, écrite par Bruno Druart.

3 représentations le vendredi 3 à 20h30 samedi 4 à 20h30 et dimanche 5 à 15h30.

En lever de rideau les enfants, ados et adultes de l’atelier initiation au théâtre présenteront 2 sketchs..

2024-05-03 fin : 2024-05-05 22:30:00. EUR.

Chemin ces Ecoles Salle Cocoynacq

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Clermont troupe « Les 100 Complexes » present their new play « Parfum et suspicion »

Revelations, suspense and twists and turns punctuate this jubilant comedy, written by Bruno Druart.

3 performances Friday 3 at 8:30pm Saturday 4 at 8:30pm and Sunday 5 at 3:30pm.

As a curtain-raiser, children, teens and adults from the introductory theater workshop will present 2 sketches.

La compañía de Clermont « Les 100 Complexes » presenta su nueva obra « Parfum et suspicion »

Revelaciones, suspense y giros de tuerca puntúan esta jubilosa comedia, escrita por Bruno Druart.

3 funciones el viernes 3 a las 20.30 h, el sábado 4 a las 20.30 h y el domingo 5 a las 15.30 h.

Para abrir el telón, los niños, adolescentes y adultos del taller de iniciación al teatro presentarán 2 sketches.

Die Theatergruppe « Les 100 Complexes » aus Clermont wird ihr neues Stück « Parfum et suspicion » vorstellen

Enthüllungen, Spannung und Wendungen bestimmen den Rhythmus dieser jubelnden Komödie, die von Bruno Druart geschrieben wurde.

3 Aufführungen am Freitag, den 3. um 20.30 Uhr, Samstag, den 4. um 20.30 Uhr und Sonntag, den 5. um 15.30 Uhr.

Im Vorhang werden die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen des Ateliers « Initiation au théâtre » zwei Sketche vorführen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Terres de Chalosse