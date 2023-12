Concert de rock avec le groupe TRAM SYSTEM Chemin ces Ecoles Clermont, 10 février 2024 20:00, Clermont.

Clermont,Landes

Samedi 10 février 2024 à 20h.

Concert avec le groupe rock TRAM SYSTEM

3 frères qui viennent de Biscarrosse

Restauration sur place.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 22:00:00. EUR.

Chemin ces Ecoles Salle Cocoynacq

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, February 10, 2024 at 8pm.

Concert with rock band TRAM SYSTEM

3 brothers from Biscarrosse

Catering on site

Sábado 10 de febrero de 2024 a las 20.00 h.

Concierto con el grupo de rock TRAM SYSTEM

3 hermanos de Biscarrosse

Catering in situ

Samstag, den 10. Februar 2024 um 20 Uhr.

Konzert mit der Rockband TRAM SYSTEM

3 Brüder, die aus Biscarrosse kommen

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Terres de Chalosse