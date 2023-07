Les nocturnes d’AIMA Chemin Braqués, ZI du Herré Salies-de-Béarn, 22 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez chiner et chiller à la recyclerie. Sur place, petite restauration locale, pépites d’AIMA, musique. Bonne ambiance et sourires garantis..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 21:00:00. .

Chemin Braqués, ZI du Herré Le Hangar d’AIMA

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and browse at the recycling centre. On the spot, small local catering, AIMA nuggets, music. Great atmosphere and smiles guaranteed.

Ven a curiosear al centro de reciclaje. Habrá un snack bar, nuggets de AIMA y música. Gran ambiente y sonrisas garantizadas.

Kommen Sie zum Stöbern und Schmökern in den Recyclingladen. Vor Ort gibt es kleine lokale Speisen, AIMA-Nuggets und Musik. Gute Stimmung und ein Lächeln sind garantiert.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Béarn des Gaves