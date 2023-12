VISITE GUIDÉE DU STADE MARIE-MARVINGT Chemin aux Boeufs Le Mans, 24 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:30:00

fin : 2024-01-24 16:15:00

Le Stade Marie-Marvingt comme vous ne l’avez jamais vu !

Laissez-vous conter les coulisses, sillonner les salons et les loges, l’espace média, les bords pelouse, et découvrir l’antre de l’arène : les vestiaires.

Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir en famille l’envers du décor de l’enceinte sportive à travers une visite guidée exceptionnelle. Placées sous le signe de la convivialité et la curiosité, ces visites seront l’occasion de découvrir le stade sous un nouvel angle et d’entrer tour à tour dans la peau des VIP, des journalistes et des sportifs !

Un moment incontournable pour petits et grands !

Avec le soutien de Le Mans Stadium

Votre guide sera Sibyl Davy

Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

Billetterie en ligne sur le site internet du Stade Marie-Marvingt : www.stademariemarvingt.com

Départ : 15h parking M1 puis entrée A

EUR.

Chemin aux Boeufs Entrée A

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-18 par eSPRIT Pays de la Loire