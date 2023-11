LE NOËL OLYMPIQUE DU MANS FC Chemin aux Boeufs Le Mans, 1 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

À l’occasion du match LE MANS FC-AS NANCY LORRAINE le vendredi 1er décembre, le Club organise son 6e Noël au Stade Marie-Marvingt !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. .

Chemin aux Boeufs Stade Marie Marvingt

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



On the occasion of the LE MANS FC-AS NANCY LORRAINE match on Friday December 1, the Club is organizing its 6th Christmas at the Stade Marie-Marvingt!

Coincidiendo con el partido LE MANS FC-AS NANCY LORRAINE del viernes 1 de diciembre, el Club organiza su 6ª Navidad en el Stade Marie-Marvingt

Anlässlich des Spiels LE MANS FC-AS NANCY LORRAINE am Freitag, den 1. Dezember, veranstaltet der Club sein 6. Weihnachtsfest im Stade Marie-Marvingt!

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire