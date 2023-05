Coulée de cloche autour des métiers d’art Stade de Chemilly, 17 juin 2023, Chemilly.

L’association Art Culture et Patrimoine de Chemilly organise une coulée de cloche en public, bel évènement rare – et des rencontres autour des métiers d’art.

Le patrimoine vivant sera à l’honneur des maîtres-artisans de notre région..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

Stade de Chemilly

Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association Art Culture et Patrimoine de Chemilly organizes a bell casting in public, a beautiful and rare event – and meetings around the crafts.

The living heritage will be honored by the master craftsmen of our region.

La Asociación de Cultura Artística y Patrimonio de Chemilly organiza una fundición pública de campanas -un acontecimiento poco frecuente- y encuentros sobre artesanía.

El patrimonio vivo será honrado por los maestros artesanos de nuestra región.

Der Verein Art Culture et Patrimoine de Chemilly organisiert einen öffentlichen Glockenguss, ein schönes und seltenes Ereignis – und Begegnungen rund um das Kunsthandwerk.

Das lebendige Erbe wird von den Handwerksmeistern unserer Region geehrt.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région