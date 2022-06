Quatuor ESMÉ Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

Quatuor ESMÉ Chartreuse du Liget, 21 juillet 2022 19:30, Chemillé-sur-Indrois. Jeudi 21 juillet, 19h30 Sur place 31€ https://www.lachartreuseduligetenmusiques.com/ Schubert- Webern-Beethoven Wonhee Bae-Yuna Ha-Jiwon Kim-Ye-eun Heo violon I violon II alto violoncelle Schubert La jeune fille et la mort en ré mineur D. 810 Webern Langsamer Satz Beethoven Grande fugue en si bémol majeur opus 133 Chartreuse du Liget Chemillé sur Indrois 37460 37460 Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire jeudi 21 juillet – 19h30 à 21h30

Détails Heure : 19:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire Other Lieu Chartreuse du Liget Adresse Chemillé sur Indrois 37460 Ville Chemillé-sur-Indrois Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois Departement Indre-et-Loire

