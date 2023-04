ATELIER DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN CAMIFOLIA 1 rue de l’Arzillé, 29 novembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Noël approche ! Initiez-vous en famille à la confection de vos décorations avec la nature !.

2023-11-29 à ; fin : 2023-11-29 17:00:00. EUR.

1 rue de l’Arzillé CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas is coming! Initiate your family to the making of your decorations with nature!

¡Se acerca la Navidad! ¡Prueba a hacer adornos con la naturaleza en familia!

Weihnachten steht vor der Tür! Führen Sie Ihre Familie in die Herstellung von Dekorationen mit der Natur ein!

Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire