ATELIER HERBORISTERIE (APPROFONDISSEMENT) 1 Rue de l’Arzillé, 13 septembre 2023, .

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en herboristerie et acquérir plus d’aisance dans l’utilisation des plantes, cet atelier est pour vous !.

2023-09-13 à ; fin : 2023-09-13 17:30:00. EUR.

1 Rue de l’Arzillé CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



If you want to deepen your knowledge of herbalism and become more comfortable using plants, this workshop is for you!

Si quieres profundizar tus conocimientos sobre fitoterapia y sentirte más cómodo utilizando plantas, ¡este taller es para ti!

Wenn Sie Ihre Kenntnisse in der Kräuterkunde vertiefen und mehr Gewandtheit im Umgang mit Pflanzen erlangen möchten, ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-03-22 par eSPRIT Pays de la Loire