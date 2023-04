ATELIER LIMONADES ET SIROPS AU JARDIN CAMIFOLIA 1 rue de l’Arzillé, 2 août 2023, Chemillé-en-Anjou.

Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales !.

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR.

1 rue de l’Arzillé Chemillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come with your family or friends to prepare lemonades and syrups made from plants to flavor your summer drinks!

Ven con tu familia o amigos a preparar limonadas y siropes de hierbas para aromatizar tus bebidas veraniegas

Bereiten Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden Limonaden und Sirupe auf Pflanzenbasis zu, um Ihre Sommergetränke zu aromatisieren!

Mise à jour le 2023-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire