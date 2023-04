ATELIER INITIATION AU DESSIN BOTANIQUE 1 rue de l’Arzillé, 24 juin 2023, Chemillé-en-Anjou.

Découvrez le monde végétal différemment, à travers une initiation à l’illustration botanique.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 17:00:00. EUR.

1 rue de l’Arzillé CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the plant world in a different way, through an initiation to botanical illustration

Descubra el mundo vegetal de una manera diferente, a través de una introducción a la ilustración botánica

Entdecken Sie die Pflanzenwelt auf eine andere Art und Weise, indem Sie in die botanische Illustration eingeführt werden

