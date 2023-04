MARCHÉ AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA 1 rue de l’Arzillé, 1 mai 2023, Chemillé-en-Anjou.

C’est le 1er jour d’ouverture de la saison 2023, une trentaine d’exposants seront présents et de nombreuses animations vous attendent !.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 19:00:00. .

1 rue de l’Arzillé CHEMILLÉ

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



It is the 1st opening day of the 2023 season, about thirty exhibitors will be present and many animations are waiting for you!

Se trata de la primera jornada inaugural de la temporada 2023, en la que estarán presentes una treintena de expositores y en la que le esperan numerosas actividades

Es ist der 1. Tag der Saisoneröffnung 2023. Etwa 30 Aussteller werden anwesend sein und zahlreiche Veranstaltungen warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire