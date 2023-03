JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU JARDIN CAMIFOLIA CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire . Le Jardin Camifolia participe activement à ce grand événement national, en ouvrant ses portes gratuitement tout le week-end. Tout le week-end : Exposition Racines de l’Anjou Dimanche :

– visite libre du jardin

– distillation d’huiles essentielles et jeux olfactifs

– atelier cyanotype ou papier

– témoignages de professionnels de la filière plantes médicinales

Le Jardin Camifolia participe activement à ce grand événement national, en ouvrant ses portes gratuitement tout le week-end. contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 http://www.jardin-camifolia.com/

