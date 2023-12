CAPHARNAÜM SUAVE – TOUR DE CHANTS CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

fin : 2024-04-06 21:45:00 Capoeira et musique brésilienne au Théâtre de l’Arbre à Fil..

En première partie de la soirée, découvrez la Capoeira avec Gildas L’Haridon de l’association Ginga e Roda, accompagné de ses élèves. Puis place à Capharnaüm, Batucada de Cholet composée d’une vingtaine de musicien.ne.s. Son répertoire musical brésilien, habituellement accompagné de percussions, est ici épuré. Capharnaüm dépose ses tambours pour nous offrir un tour de chants tout en délicatesse, en rythme et en mouvement. Chef d’orchestre Capharnaüm : Xavier Thibaud

Capoeira : Association Gildas e Roda | Enseignant : Gildas L’Haridon EUR.

