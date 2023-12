CLOWN & PROSE CAFÉ : LIBRES ! – PRINTEMPS DES POÈTES CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 9 mars 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09 21:30:00

Ils ont partagé la même loge en mars 2023, ils partagent aujourd’hui la même scène pour une soirée poétique, burlesque et pleine d’humanité..

19h30 → BB Clodo : Un vagabond, rejeté, en marge, tiraillé par la faim, lutte pour sa survie. Les situations hilarantes se succèdent en hommage à notre fragilité à la fois bouleversante et comique.

20h15 → Entracte dinatoire

21h15 → Prose Café – Libres ! : Nouvelle création du trio Prose Café

« Parce que nous sommes des arbres dansants

Nous sommes libres d’être vivants

Libres d’être une forêt sans chaînes

Une forêt d’arbres et de hêtres. »

Un concert parlé-chanté et la liberté de vibrer ensemble.

Clown : Cie Kess’donc | Eric Cornette

Prose Café : Cie L’Arbre à fil | Aurélie Ibanez, Philippe Retailleau et Yohann Sécher

EUR.

CHEMILLE Cercle Pointu – Porte 8

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



