REPRÉSENTATION THÉÂTRALE : C’EST MON JOUR D’INDÉPENDANCE CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 24 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 21:45:00

Théâtre au Cercle Pointu de Chemillé par la Compagnie l’Arbre à Fil..

Angèle est aide-soignante, elle s’occupe des petits vieux, ses « fidèles abonnés ». Après des années de vie quotidienne sage et bien réglée, la jeune femme se rend compte qu’elle a oublié de vivre, comme dirait Johnny.

Il est grand temps pour elle de ne plus subir les carcans sociaux et familiaux et de larguer les amarres. La voilà donc décidée à emprunter un nouveau chemin, chemin pour le moins inattendu.. Et il lui reste une heure pour dire tout ce qu’elle n’a jamais exprimé auparavant.

Entre deux martinis et quelques confidences, Angèle se raconte, interpelle le public, le prend à témoin et l’embarque dans un récit intime qui touche à l’universel et à l’essentiel.

Cie Marguerite d’Amour

Texte : Stéphanie Marchais | Interprétation : Steph Soudais | Mise en scène : Agnès Jobert

CHEMILLE Cercle Pointu

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



