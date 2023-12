LECTURE AU THÉÂTRE DE L’ARBRE À FIL – LA TRESSE CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 11 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Lecture au Cercle Pointu de Chemillé au théâtre de l’Arbre à Fil..

« Inde. Sicile. Canada.

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. »

Source Babelio

Chœur de lectrices de l’Arbre à fil

Texte : Laëtitia Colombani | Avec Louise Plays, Géraldine Priou, Valérie Robillard et Anne Vauconssant | Adaptation et mise en scène : Philippe Retailleau

CHEMILLE Cercle Pointu

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



