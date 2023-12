LES ADIEUX DE GRETA GRIBICHE – THÉÂTRE / MUSIQUE CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 10 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 21:20:00

Assistez à ce joli spectacle au Théâtre de l’Arbre à Fil !.

À 55 ans bien sonnés, la grande Greta Gribiche vient de terminer son dernier tour de chants dans un célèbre cabaret du Paris des années folles.

Seule dans sa loge, elle se remémore avec humour et émotion ses débuts chaotiques, ses frasques sentimentales et artistiques ainsi que ses plus beaux souvenirs pour faire le bilan de « trente années d’une carrière mouvementée et d’une vie bien remplie »

Accompagnée au piano, elle ponctue son récit d’extraits de chansons et de compositions originales. Sa voix de soprano lui permet de chanter aussi bien Mozart, Offenbach que des chansons du 20e siècle.

Interprète : Corinne Pasquier | Mise en scène : Guillaume Nozach

A partir de 12 ans.

EUR.

CHEMILLE Cercle Pointu

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



