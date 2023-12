CONFIDENCES D’UN RÉFUGIÉ POLITIQUE – THÉÂTRE Chemillé Chemillé-en-Anjou, 3 février 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 21:45:00

Théâtre à l’Arbre à Fil suivi d’une rencontre avec le personnage principal de la pièce..

C’est le témoignage d’un opposant politique guinéen, retranscrit au plus près de ses mots, à la première personne, par la comédienne. Le spectateur est alors plongé à ses côtés dans son histoire, les violences subies dans son pays, la contrainte de fuir pour sauver sa peau, son parcours migratoire et, enfin, son combat à mener une fois en France pour une place à trouver.

La rencontre, au cœur de la visée artistique, se concrétise avec la présence d’Abdoulaye et la possibilité d’échanger avec lui à la fin de son histoire partagée.

Cie L’Arbre à fil

D’après l’histoire de Thierno Abdoulaye Diallo | Interprétation, mise en scène : Chloé Retailleau

Chemillé Rue de la Broderie

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



