ROMAIN CHUPIN – HUMOUR MUSICAL CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 28 janvier 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:30:00

fin : 2024-01-28 16:40:00

Assistez à un spectacle humoristique au théâtre de l’Arbre à Fil !.

Deux ans après son passage à l’Arbre à fil, Romain revient avec ses facéties, en veux-tu, en voilà : des drôles, des loufoques, des qui vous ressemblent « un peu, beaucoup, à la folie, mais jamais pas du tout ! »

Romain chante la vie comme on vit tout simplement. Il joue des mots avec humour pour chanter des tranches de vie à la fois tendres et cocasses.

Entre rires et émotions, un vrai talent d’auteur et d’interprète à ne pas manquer !

Auteur, compositeur, interprète : Romain Chupin

EUR.

CHEMILLE Cercle Pointu

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



