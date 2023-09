AU COIN DU FEU – CABARET ET ASSIETTES Chemillé Chemillé-en-Anjou, 16 décembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Venez profiter d’une soirée musicale au coin du feu avec de bon produits à déguster à Chemillé-en-Anjou.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:30:00. EUR.

Chemillé Rue de la Broderie

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and enjoy a musical evening by the fireside with good food to taste in Chemillé-en-Anjou

Venga a disfrutar de una velada musical frente al fuego, con deliciosos productos para degustar en Chemillé-en-Anjou

Genießen Sie einen musikalischen Abend am Kamin mit guten Produkten zum Probieren in Chemillé-en-Anjou

Mise à jour le 2023-08-31 par eSPRIT Pays de la Loire