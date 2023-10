MARCHÉ DE NOËL DE CHEMILLÉ CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire MARCHÉ DE NOËL DE CHEMILLÉ CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 9 décembre 2023, Chemillé-en-Anjou. Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire Venez découvrir le marché de Noël à Chemillé !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

CHEMILLE Place du Château

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover Chemillé’s Christmas market! ¡Venga a descubrir el mercado navideño de Chemillé! Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Chemillé! Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu CHEMILLE Adresse CHEMILLE Place du Château Ville Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville CHEMILLE Chemillé-en-Anjou latitude longitude 47.20799;-0.72909

CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemille-en-anjou/