DUO PITCHOLINE – MUSIQUE Chemillé Chemillé-en-Anjou, 2 décembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Venez profiter d’une soirée musicale avec le duo Pitcholine à 40 min d’Angers.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:30:00. EUR.

Chemillé Rue de la Broderie

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enjoy a musical evening with the Pitcholine duo 40 min from Angers

Venga a disfrutar de una velada musical con el dúo Pitcholine, a 40 minutos de Angers

Genießen Sie einen musikalischen Abend mit dem Duo Pitcholine, 40 Minuten von Angers entfernt

Mise à jour le 2023-08-31 par eSPRIT Pays de la Loire