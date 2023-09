UNE BELLE FILLE AVEC UN FUSIL – THÉÂTRE NUMÉRIQUE ET PLASTIQUE Chemillé Chemillé-en-Anjou, 17 novembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

La compagnie la Grange aux Arts organise une pièce de théâtre autour de la gestuelle, mouvement, voix sur un sujet de société important.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 21:30:00. EUR.

Chemillé Rue de la Broderie

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La Grange aux Arts is organizing a play based on gesture, movement and voice on an important social issue

La Grange aux Arts organiza una obra de teatro basada en el movimiento, el gesto y la voz sobre una importante cuestión social

Die Compagnie la Grange aux Arts organisiert ein Theaterstück rund um Gestik, Bewegung und Stimme zu einem wichtigen gesellschaftlichen Thema

