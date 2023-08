JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE ROMANE NOTRE-DAME Chemillé Chemillé-en-Anjou, 16 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Découvrez l’église romane Notre Dame autrement lors des Journées Européennes du Patrimoine.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Chemillé Place Notre-Dame

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the Romanesque church of Notre Dame in a different way during the European Heritage Days

Descubra la iglesia románica de Notre Dame de una forma diferente durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

Entdecken Sie die romanische Kirche Notre Dame während der Europäischen Tage des Kulturerbes auf andere Weise

Mise à jour le 2023-08-07 par eSPRIT Pays de la Loire