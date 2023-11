DÎNER SPECTACLE MAGIE Chéméré Saint-Hilaire-de-Chaléons, 24 novembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

Le Triolet de Retz, en partenariat avec Calmet’ Musette et les Magiciens de l’Estuaire vous proposent un dîner spectacle au profit du Téléthon..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. .

Chéméré Impasse du Lavoir

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Le Triolet de Retz, in partnership with Calmet’ Musette and Les Magiciens de l’Estuaire, are putting on a dinner and show in aid of the Telethon.

El Triolet de Retz, en colaboración con Calmet’ Musette y Les Magiciens de l’Estuaire, organiza una cena-espectáculo a beneficio del Teletón.

Das Triolet de Retz bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Calmet’ Musette und den Magiciens de l’Estuaire eine Dinnershow zugunsten des Telethon an.

