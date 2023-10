MAÏA BAROUH Chéméré Chaumes-en-Retz, 16 mars 2024, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Le festival Errances, présent tous les deux ans sur le territoire, invite au voyage à travers la culture d’un pays ou d’une région. Destination « Japon » pour cette 11e édition avec Maïa Barouh, chanteuse, flûtiste, auteure, compositrice et arrangeuse franco-japonaise..

Chéméré Impasse du Lavoir

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Errances festival, held every two years in the region, is an invitation to travel through the culture of a particular country or region. Destination « Japan » for this 11th edition with Maïa Barouh, Franco-Japanese singer, flutist, author, composer and arranger.

El festival Errances, que se celebra cada dos años en la región, es una invitación a viajar a través de la cultura de un determinado país o región. Japón » es el destino de esta 11ª edición con Maïa Barouh, cantante, flautista, autora, compositora y arreglista franco-japonesa.

Das Festival Errances, das alle zwei Jahre in der Region stattfindet, lädt zu einer Reise durch die Kultur eines Landes oder einer Region ein. Ausgabe mit Maïa Barouh, einer französisch-japanischen Sängerin, Flötistin, Autorin, Komponistin und Arrangeurin, nach Japan.

