CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ Chéméré Chaumes-en-Retz, 13 janvier 2024 10:30, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

La municipalité de Chaumes-en-Retz vous invite à la traditionnelle cérémonie des voeux !.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 10:30:00. .

Chéméré Salle de l’Ellipse

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The municipality of Chaumes-en-Retz invites you to its traditional New Year’s ceremony!

El municipio de Chaumes-en-Retz le invita a su tradicional ceremonia de Año Nuevo

Die Gemeinde Chaumes-en-Retz lädt Sie zu ihrer traditionellen Neujahrszeremonie ein!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire