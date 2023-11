MIEUX CONNAÎTRE LES DANGERS DU RADON Chéméré Chaumes-en-Retz, 12 décembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, Pornic agglo Pays de Retz organise une soirée de sensibilisation au radon, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et UFC-Que choisir..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 19:00:00. .

Chéméré Salle de l’Ellipse

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of its Local Health Contract, Pornic agglo Pays de Retz is organizing a radon awareness evening, in partnership with the Agence Régionale de Santé (ARS) and UFC-Que choisir.

En el marco del Contrato Local de Salud, Pornic agglo Pays de Retz organiza una velada de sensibilización sobre el radón, en colaboración con la Agence Régionale de Santé (ARS) y UFC-Que choisir.

Im Rahmen des lokalen Gesundheitsvertrags organisiert Pornic agglo Pays de Retz in Zusammenarbeit mit der Agence Régionale de Santé (ARS) und UFC-Que choisir einen Abend zur Sensibilisierung für das Thema Radon.

