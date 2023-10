SOIRÉE JEUX Chéméré Chaumes-en-Retz, 31 octobre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Une soirée, plusieurs propositions : venez passer une soirée à jouer comme si on y était… Jeu du Loup Garou, espace jeu de société, TV Party: un quiz légèrement décalé et des équipes à défier..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:30:00. .

Chéméré Impasse du Lavoir

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



One evening, several proposals: come and spend an evening playing as if you were there… Loup Garou game, board game area, TV Party: a slightly offbeat quiz and teams to challenge.

Una tarde, varias propuestas: venga a pasar una velada jugando como si estuviera allí… Juego Loup Garou, zona de juegos de mesa, TV Party: un concurso un poco atípico y equipos a los que retar.

Ein Abend, mehrere Angebote: Verbringen Sie einen Abend mit Spielen, als wären Sie dabei… Loup Garou, Gesellschaftsspiele, TV Party: ein leicht schräges Quiz und Teams, die man herausfordern kann.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire