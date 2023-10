JOURNÉE BIEN-ÊTRE Chéméré Chaumes-en-Retz, 18 octobre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Prendre soin de soi sans se prendre la tête.Trucs et astuces pour se sentir près de chez soi : c’est ce que vous proposent bénévoles et professionnels. Un après-midi pour se détendre, essayer, rencontrer et rigoler !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 18:00:00. .

Chéméré Impasse du lavoir

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Tips and tricks for feeling closer to home: that’s what volunteers and professionals have to offer. An afternoon to relax, try things out, meet new people and have a good laugh!

Consejos y trucos para que te sientas como en casa: eso es lo que te ofrecen voluntarios y profesionales. Una tarde para relajarse, probar cosas, conocer gente y reírse

Sich um sich selbst kümmern, ohne sich den Kopf zu zerbrechen.Tipps und Tricks, um sich in der Nähe des eigenen Zuhauses zu fühlen: Das ist es, was Ihnen Freiwillige und Fachleute anbieten. Ein Nachmittag zum Entspannen, Ausprobieren, Kennenlernen und Lachen!

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire