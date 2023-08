Chemo Chantiers Chemault Chemo Chantiers Chemault, 27 août 2023, . Chemo Chantiers Dimanche 27 août, 11h00 Chemault Du 26 au 27 aout 2023 , venez assister au Chemo Chantiers 2023.

Au programme : Théâtre

Danse

Musique

Exposition

Entrée libre à la Blanchette avec buvette et restauration sur place. Chemault 28 Rue de Saint-Sauveur, Chemault chemo.chantiers@gmail.com

