Festival O’Tempo 25 – 27 août Chem. de la Caillaudière, 45760 Boigny-sur-Bionne PASS 3 jours adulte (69€) // PASS 3 Jours enfant (49€)

PASS 1 jour adulte (28€) // PASS 1 Jour enfant (19€)

Pop, folk, reggae, rock ou encore électro, la programmation de O’Tempo se veut éclectique et fédératrice.

La Grande Scène accueillera 8 artistes nationaux tout comme la scène France Bleu, dédiée aux artistes régionaux ou en développement.

L’esprit familial et convivial se retrouve au sein du village qui a connu un franc succès lors des 2 premières éditions : foodtrucks régionaux salés et sucrés, O’Bar à bières avec Meteor, O’Bar à sodas avec une sélection de boissons artisanales régionales, animations pour les enfants, etc… Tous les achats sur le village sont gérés en système cashless.

2023-08-25T19:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:55:00+02:00

2023-08-27T13:30:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00

