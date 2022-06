Chelsea Carmichael Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chelsea Carmichael Parc Floral de Paris, 23 juillet 2022, Paris. Le samedi 23 juillet 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! Repérée par Shabaka Hutchings, qui l’a signée derechef sur son label, cette saxophoniste londonienne impressionne par son talent et son univers kaléïdoscopique. Profondément rythmique et personnelle, reliant post-bop, jazz modal, dub reggae, calypso des temps modernes et raga indien, racines caribéennes et afro-futurisme, la musique de Chelsea Carmichael a séduit le leader de Sons of Kemet qui l’a invitée à publier son premier album sur son label Native Rebel Recordings. Un opus qui montre toute la mesure de son talent : les interactions et l’alchimie avec des musiciens hors-pair fonctionnent à merveille. Un nouvel avatar du jazz d’outre-manche, ludique, imprévisible et magistral, à découvrir bientôt en France. LINE UP : Chelsea Carmichael – Saxophone

Nikos Ziarkas – Guitare

Joe Downard – Basse

Olly Sarkar – Batterie ———- ✿ Rendez-vous le samedi 23 juillet à 14h30

✿ Concert gratuit, entrée libre Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/chelsea-carmichael/

©Adama Jalloh

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Floral de Paris Adresse Route de la Pyramide Ville Paris lieuville Parc Floral de Paris Paris Departement Paris

Parc Floral de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chelsea Carmichael Parc Floral de Paris 2022-07-23 was last modified: by Chelsea Carmichael Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris 23 juillet 2022 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris Paris