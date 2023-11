J’ai des Doutes – Théâtre de Chelles THEATRE DE CHELLES – GRANDE SALLE, 9 mars 2024, CHELLES.

J’ai des Doutes – Théâtre de Chelles THEATRE DE CHELLES – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2024-03-09 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES (PLATES-V-R-2021-007190) PRESENTE : ce spectacle. Raymond Devos était un grand amoureux des mots, du rythme et du sens. Fasciné par cet artiste généreux, François Morel rend un hommage tout en légèreté à cet éternel funambule du rire. Raymond Devos était un grand amoureux des mots, du rythme et du sens, qui a régné en maître sur la scène française du music-hall pendant près de 50 ans. Ce clown en veste bleue, bretelles et nœud papillon était capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique et de la vie quotidienne. Fasciné par cet artiste généreux, François Morel rend un hommage tout en légèreté à cet éternel funambule du rire. Ce n’est ni un pastiche ni une imitation, c’est une véritable interprétation. Accompagné au piano en alternance par Antoine Sahler ou Romain Lemire, il reprend « du » Devos comme on reprendrait le répertoire. Ce qui rapproche Morel de son mentor, c’est un certain goût pour le rire et l’absurde. Ce membre inoubliable de la famille Deschiens et chroniqueur de talent sur France Inter s’empare de ses mots, de ses poèmes et calembours, et les retourne dans tous les sens, mêlant à l’humour absurde et joyeux du maestro son propre gain de folie. « Ce qui me plait chez Devos, c’est sa capacité à nous entrainer vers l’imaginaire, à ouvrir des portes, des fenêtres, à nous permettre de nous échapper de la réalité, à nous rendre plus sensible, plus léger. « Une merveille d’intelligence, de drôlerie, d’inventivité et d’émotion. » La TerrasseMise en scène : François Morel Distribution : François Morel, Antoine Sahler, Romain LemireAccès PMR. Arrivée conseillée 30 min avant spectacle. RER E, ligne P : Gare Chelles-Gournay. Accès personnes à mobilité réduite : 01 64 21 02 10 Antoine Sahler, François Morel, FRANCOIS MOREL – J’AI DES DOUTES Antoine Sahler, François Morel, FRANCOIS MOREL – J’AI DES DOUTES

Votre billet est ici

THEATRE DE CHELLES – GRANDE SALLE CHELLES PL. DES MARTYRS Seine-et-Marne

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici