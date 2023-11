Kery James « le Poète Noir » THEATRE DE CHELLES – GRANDE SALLE, 13 janvier 2024, CHELLES.

Kery James « le Poète Noir » THEATRE DE CHELLES – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES (PLATES-V-R-2021-007190) PRESENTE : ce spectacle. Tout de noir vêtu, les pieds ancrés au sol, Kery James entre en scène avec simplicité, élégance et humilité. L’effet est immédiat. Il nous invite sur le chemin de sa vie de banlieusard. Une vie bosselée, chaotique parfois, mais toujours portée par la lucidité. Les titres s’égrènent un rythme accéléré, la scénographie et les lumières irradient le plateau. La magie opère. Le public est embarqué par le charisme, l’adresse intimiste, la poésie, la pertinence des textes ciselés, subtils et percutants du « Poète Noir ». Kery James livre son âme, expose sa vérité dans la nudité d’un discours juste et vrai. Transcendé par une musique intense, ce concert acoustique offre un puissant déferlement d’émotions. Entre concert rappé et manifeste humaniste, Le Poète noir est un spectacle inspirant et inspiré. En co-réalisation avec Les Cuizines, scène conventionnée musiques actuelles de Chelles. Accès PMR. Arrivée conseillée 30 min avant spectacle. RER E, ligne P : Gare Chelles-Gournay. Accès personnes à mobilité réduite : 01 64 21 02 10 Kery James Kery James

THEATRE DE CHELLES – GRANDE SALLE CHELLES PL. DES MARTYRS Seine-et-Marne

33.0

EUR33.0.

