Selug & Senar + Anzu LES CUIZINES, 16 décembre 2023, CHELLES.

Selug & Senar Duo de rappeurs/compositeurs, leur style mélancolique s’inscrit dans la lignée des nouvelles têtes émergentes du rap hexagonal. On a d’un côté l’égotrip de Selug qui livre pourtant texte imprégné d’une profonde amertume, témoignant d’une histoire personnelle complexe et éprouvante. $enar de l’autre côté inssufle une atmosphère sombre à la composition, à base de mélodies métalliques et d’une basse subtilement distordue.Collaborant depuis plus de 2 ans ils présentent leur premier EP commun intitulé « Eternel Retour ». La vie est une boucle sans fin, un éternel retour, $enar Selug, et ça recommence. Une synergie unique, prolongement d’une histoire étrange et fédératrice, qui promet d’être riche. Anzu Épée, machette, katana, pour Anzu le flow est une arme et sa voix découpe à tour de bras. Originaire de Clermont-Ferrand, la rappeuse s’inscrit dans la scène rap New wave/ pop trash des Rounhaa et Khali, passant par la pop trash et assumée d’une Kalika. Anzu conte le quotidien d’une femme qui marche dans la rue en proie au regard des hommes, qui ne contient plus sa colère et qui veut faire face au changement. Son premier titre clippé Reine de Coeur annonce la couleur et veut donner à sa génération un sentiment de revanche sur ce que le patriarcat avait à proposer.

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

