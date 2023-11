Bianca Costa + Juste Shani LES CUIZINES, 8 décembre 2023, CHELLES.

Bianca Costa + Juste Shani LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Nouvelle star de la trap, Bianca Costa injecte la douceur de la bossa nova à des chansons très personnelles, traits d’union entre la France et son Brésil natal. Un mariage inédit qui raconte un parcours de vie : Bianca Costa est née à Florianópolis, au Brésil, avant de déménager au Portugal puis en France. Une histoire qu’elle raconte dans Partout & nulle part en 2021, première chanson interprétée exclusivement en français. Les huit titres de son premier EP, Florianópolis, mélangeaient allègrement les langues, mais aussi les styles : trap, bossa et baile funk associés en un mix inédit. Depuis, cette nouvelle vague n’a fait que grandir, au fil des sorties et d’apparitions très remarquées, notamment dans les grands festivals de l’été. Bianca Costa Bianca Costa

Votre billet est ici

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici