Sheldon + Shien LES CUIZINES, 2 décembre 2023, CHELLES.

Sheldon + Shien LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision. Compositeur et multi-instrumentiste, ses multiples casquettes lui ont permis de créer un univers original au coeur du volcan créatif qu’est son collectif. Sheldon pense chaque projet de manière holistique, travaillant autant l’écriture que la composition et la production. En cinq EP et trois albums, Sheldon a développé une plume à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre une réalité mélancolique et des rêves habités de fantastique, riches en métaphores et en images. Sheldon Sheldon

Votre billet est ici

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

20.0

EUR20.0.

