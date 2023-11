Coline Rio + Guests – Tournée LES CUIZINES, 24 novembre 2023, CHELLES.

Coline Rio + Guests – Tournée LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Chanteuse du bouillonnant groupe nantais Inüit, l’autrice et compositrice Coline Rio dévoile son premier album en solo Ce qu’il restera de nous. Un concentré d’intime et de grandiloquence où piano, violoncelle et voix s’entendent à merveille. Révélée en 2021 par l’émission The Voice dont elle est finaliste, l’autrice compositrice Mentissa propulse sa carrière avec la chanson Et Bam, écrite par Vianney. La chanteuse viendra nous présenter son premier album La vingtaine (tôt ou tard) au Théâtre de Villefranche, après un passage à l’Olympia en première partie de Vianney. Musicien complet, Voyou poursuit et précise sa trajectoire en bâtissant ces nouveaux royaumes et trois minutes. Entièrement composés, écrits et arrangés par l’artiste, les morceaux ont d’abord été enregistrés en France avant de voyager au Brésil où Voyou est parti, seul, enregistrer les rythmiques. Ces multiples rencontres conférences au disque une chaleur palpable. À la manière des musiques sud-américaines, de la nouvelle scène jazz UK et des musiques orientales dans lesquelles Voyou aime d’immerger au quotidien, Les Royaumes Minuscules déborde d’âme. Coline Rio Coline Rio

Votre billet est ici

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

18.0

EUR18.0.

