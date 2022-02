Chelabôm Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Chelabôm Thélonious Café Jazz Club, 5 février 2022, Bordeaux. Chelabôm

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 5 février à 20:30

CHELABÔM vous entraîne dans un univers tantôt onirique, tantôt festif. Sur des bases Néo-Soul et funk, ils mélangent rythmes hip-hop, sonorités Afro-Latino et textures plus électros à la recherche du GROOVE. Ce qui frappe aussi, c’est l’énergie communicative de la chanteuse, chez qui on retrouve l’influence de Nina Hagen et Catherine Ringer des Rita Mitsouko.

8€ / 6€

Néo-Soul, funk Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:30:00

