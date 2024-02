Chelabôm Café Boissec Larbey, vendredi 12 avril 2024.

Chelabôm Café Boissec Larbey Landes

Groupe émergent de la scène girondine, chelabôm allie des genre musicaux tels que la néosoul, le disco et la chanson. Univers qu’il ponctue librement d’influences variées, allant de la musique world à l’électro, arpentant les codes de l’afro, des balkans comme ceux de la drum n’ bass ou de la techno. Un mariage des styles qui verrait l’union de 3 groupes du monde musical contemporain deluxe, bonnie banane et nubiyan twist. Le projet chelabôm a vu le jour début 2019. Né d’une longue amitié musicale entre les instrumentistes, qui d’un instinct commun eurent l’envie de goûter à la scène, une fois au moins. Le groupe tire son identité sonore et esthétique d’une clarinette explorant une large palette de registres, d’un chant libre et pluri linguiste et de synthés et pédales d’effets texturés. Un voyage entre onirisme et énergie vive . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

Café Boissec 303 route de l’église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boissec@sacdebilles.fr

L’événement Chelabôm Larbey a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Terres de Chalosse