Chelabôm Coutras, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Coutras.

Coutras Gironde

Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde, le groupe Dionysien de néo-soul et funk, Chelabôm, vous entraîne dans un univers tantôt onirique, tantôt festif. Ces 6 jeunes artistes amènent au sein du gourpe, des sons provenant d’univers variés comme la musique Afro, le rythme hip-hop et Jungle, le jazz et le rock. Dès lors, ils vous proposent de partager un instant unique où toutes les musiques du monde se mélangent.

Dès 19h l’association Coutras Action vous propose un marché gourmand où les producteurs locaux vous font découvrir leurs spécialités.

Mairie Coutras

