Cheillé Salle polyvalente Camille Claudel Cheillé, Indre-et-Loire ⛱ CINÉMA PLEIN AIR – CHEILLÉ – VENDREDI 9 JUILLET ? Salle polyvalente Camille Claudel Cheillé Catégories d’évènement: Cheillé

Indre-et-Loire

⛱ CINÉMA PLEIN AIR – CHEILLÉ – VENDREDI 9 JUILLET ? Salle polyvalente Camille Claudel, 9 juillet 2021 22:30-9 juillet 2021 23:30, Cheillé. Vendredi 9 juillet, 22h30 gratuit http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/evenement/15936/cinema-plein-air-cheille VENDREDI 9 JUILLET Nos jours heureux d’ Eric Toledano et Olivier Nakache Projection à la tombée de la nuit Derrière la Salle des Fêtes de Cheillé ⛱ CINÉMA PLEIN AIR – CHEILLÉ – VENDREDI 9 JUILLET ? FILM : Nos jours heureux d’Eric Toledano et Olivier Nakache Synopsis : Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef ! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer… Vendredi 9 juillet à la tombée de la nuit Derrière la Salle polyvalente Camille Claudel 37190 Cheillé – La Chapelle St Blaise Lieu de repli en cas de mauvais temps : Salle polyvalente Buvette et petite restauration sur place Durée : 1h 43min

Déconseillé aux moins de 10 ans Infos pratiques :

– Port du masque obligatoire

– Gel hydroalcoolique à disposition

– Respecter le fléchage

– Gratuit

– Pour plus de confort vous pouvez apporter doudous, chaises pliantes, transats et couvertures ou plaids Organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/evenement/15936/cinema-plein-air-cheille Salle polyvalente Camille Claudel rue des vergers, 37190 Cheillé 37190 Cheillé Indre-et-Loire vendredi 9 juillet – 22h30 à 23h30

Détails Heure : 22:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Cheillé, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle polyvalente Camille Claudel Adresse rue des vergers, 37190 Cheillé Ville Cheillé lieuville Salle polyvalente Camille Claudel Cheillé