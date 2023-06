CINEMA PLEIN AIR à Cheillé FILM : RIO le bourg 37190 Cheillé Cheillé Catégories d’Évènement: Cheillé

de Carlos Saldanha SAMEDI 8 JUILLET LIEU : Le bourg 37190 CHEILLÉ (repli à la Salle Agnès SOREL en cas de mauvais temps) SYNOPIS : Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui. Durée 1h30 • A partir de 6 ans Ouverture du site vers 19h Spectacle circassien : « Miroir, Miroirs » de la compagnie les Fouxfeuxrieux à 20h

→ Spectacle acrobatique

« Puisqu’Internet peut tout nous apprendre, il n’y a plus aucune raison de douter : il y a forcément une vidéo pour apprendre à être soi même. » Projection à la tombée de la nuit Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures ! Un évènement de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

02 47 34 29 00 – 06 75 88 39 52 // www.tourainevalleedelindre.fr

en partenariat avec la commune de Cheillé.

