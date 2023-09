Plus Haut : Hommage au cirque Calder par la Cie Barosolo Cheillé, 19 novembre 2023, Cheillé.

Cheillé,Indre-et-Loire

Quatre circassiens et un musicien multi instrumentiste, Samuel Perronet. Mise en scène Michel Cerda, scénographie, accessoires ,Thomas Debrossia costumes Céline Perrigon..

Dimanche 2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 . 13 EUR.

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Four circus artists and multi-instrumentalist Samuel Perronet. Directed by Michel Cerda, set design and props by Thomas Debrossia, costumes by Céline Perrigon.

Cuatro artistas de circo y el multiinstrumentista Samuel Perronet. Dirigida por Michel Cerda, con escenografía y atrezzo de Thomas Debrossia y vestuario de Céline Perrigon.

Vier Zirkusartisten und ein Multiinstrumentalist, Samuel Perronet. Inszenierung Michel Cerda, Bühnenbild, Requisiten ,Thomas Debrossia Kostüme Céline Perrigon.

